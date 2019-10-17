В лонг-лист претендентов на «Оскар» попал мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» по рассказам Резо Габриадзе

Российский мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» попал в расширенный список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Об этом сообщается на сайте премии.

Трейлер «Знаешь, мама, где я был?» Meduza

Всего в этой категории представлены 32 полнометражных мультфильма. Какие из них попадут в шорт-лист номинантов на «Оскар», станет известно 13 января 2020 года. Церемония вручения премии пройдет 9 февраля.

«Знаешь, мама, где я был?» был снят в 2018 году по рассказам грузинского художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе. Над созданием мультфильма художник работал вместе с сыном Леваном, продюсированием занималась студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Российская премьера «Знаешь, мама, где я был?» прошла в апреле 2018 года, мировая — в марте 2019-го.

Резо Габриадзе — сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза!», а также создатель Тбилисского государственного театра марионеток.