«Знаешь, мама, где я был?» Трейлер анимационного фильма по рассказам Резо Габриадзе

Режиссер Лео Габриадзе («Убрать из друзей») снял полнометражный анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был?» В основу фильма легли рассказы его отца, грузинского художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе (сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза!»). Главный герой картины встречает Дмитрия Менделеева, Владимира Ленина и Иосифа Сталина и побеждает Адольфа Гитлера. «Медуза» представляет трейлер фильма.





Знаешь, мама, где я был? Meduza

Лео Габриадзе

режиссер, сын Резо Габриадзе

Я вырос на этих рассказах. Никогда нельзя было понять, что правда, а что — вымысел. Но в его историях было столько любви и юмора, а его персонажи были настолько трогательны, что это было неважно. Резо никогда их не записывал, а мне хотелось поделиться ими с другими людьми. Больше двадцати лет я мечтал сделать этот фильм. Это доброе, душевное и лиричное кино, которым, как я надеюсь, людям захочется делиться друг с другом. Это моя связь с корнями и с будущими поколениями. Дань уважения близким и дорогим мне людям.

Тимур Бекмамбетов

продюсер

Я познакомился с Резо зимним вечером 1994 года, и с тех пор мы не расстаемся. Резо стал для меня родным человеком — частью семьи, частью , где его все знают и любят, где и вырос этот фильм — первый документальный фильм в истории нашей кинокомпании. Эта картина — мой оммаж старшему коллеге и знак глубочайшего признания его самобытности, таланта и невероятного обаяния.

«Знаешь, мама, где я был?» в прокате с 26 апреля.