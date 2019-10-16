Троих американских дипломатов сняли с поезда при въезде на режимную территорию в Северодвинске
Источник: Интерфакс
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В Архангельской области трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда при попытке въехать на режимную территорию без разрешения.
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что инцидент произошел 14 октября в поезде, следовавшем из Неноксы в Северодвинск.
После проверки документов дипломатов отпустили.
Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.
Рядом с Неноксой расположен испытательный полигон ВМС России. В августе там произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Пять человек погибли.