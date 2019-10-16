Троих американских дипломатов сняли с поезда при въезде на режимную территорию в Северодвинске

В Архангельской области трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда при попытке въехать на режимную территорию без разрешения.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что инцидент произошел 14 октября в поезде, следовавшем из Неноксы в Северодвинск.

После проверки документов дипломатов отпустили.

Рядом с Неноксой расположен испытательный полигон ВМС России. В августе там произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Пять человек погибли.