Перейти к материалам

Троих американских дипломатов сняли с поезда при въезде на режимную территорию в Северодвинске

Источник: Интерфакс
Требует подтверждения

В Архангельской области трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда при попытке въехать на режимную территорию без разрешения.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что инцидент произошел 14 октября в поезде, следовавшем из Неноксы в Северодвинск.

После проверки документов дипломатов отпустили.

Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Интерфакс

Рядом с Неноксой расположен испытательный полигон ВМС России. В августе там произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Пять человек погибли.

Читайте также