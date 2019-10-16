Любовь Соболь и Грета Тунберг вошли в список женщин года «Би-би-си»

Британская медиакорпорация «Би-би-си» составила ежегодный список из ста наиболее влиятельных женщин в мире. В него попали юрист ФБК Любовь Соболь и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

«Юрист Любовь Соболь расследует предполагаемую коррупцию в России, публикуя свои материалы в социальных сетях и на ютьюб-канале с более чем миллионом подписчиков. Она и другие оппозиционные кандидаты были отстранены от участия в выборах в Москве этим летом, что вызвало протесты десятков тысяч молодых людей», — говорится в описании профиля Соболь, которая попала в группу «лидеры» наряду с еще 18 политиками и общественными деятелями.

В список самых влиятельных женщин также вошли, в частности, 13 спортсменок, 18 ученых, 17 женщин из области искусства, 14 человек, чья деятельность так или иначе связана с защитой окружающей среды.

Всего в списке 14 американок и 11 британок. Более половины женщин, попавших в него, представляют страны Азии и Африки.