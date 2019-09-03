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Как Любовь Соболь за полтора месяца оштрафовали больше чем на миллион рублей
15:44, 3 сентября 2019
Источник: Meduza
3 сентября Троицкий суд Москвы
оштрафовал
незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за несанкционированное шествие 31 августа. Для Соболь это уже пятый за полтора месяца штраф, назначенный за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Соболь, в отличие от многих других кандидатов, призывавших выходить на митинги и шествия, не отправляли под административный арест, так как у нее есть малолетний ребенок. Вместо этого ей каждый раз назначали максимальную сумму штрафа.
Фото в анонсе: Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
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