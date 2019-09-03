Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей. Для нее это пятый штраф за акции протеста в Москве

Троицкий районный суд Москвы назначил 300 тысяч рублей штрафа сотруднице ФБК, незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь. Об этом сообщает проект«Апология протеста», адвокат которого вела защиту по делу.

Соболь признали виновной в . Суд посчитал, что она организовала несогласованное шествие в Москве, разместив ролик о нем на ютьюбе.

Соболь анонсировала акцию 31 августа и принимала в ней участие. Она была задержана 2 сентября вместе с другими участниками шествия — журналистом, муниципальным депутатом Ильей Азаром и сотрудником ФБК Николаем Ляскиным. Всех троих отпустили из ОВД после составления протоколов. Наказание Азару и Ляскину еще не назначено.

Любовь Соболь ранее получила четыре штрафа за акции акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Общая сумма этих штрафов составила 930 тысяч рублей.

Соболь стала единственной среди популярных оппозиционеров, кто не был арестован из-за акций за свободные выборы в Мосгордуму. Закон запрещает назначать арест женщинам, имеющим ребенка до 14 лет.

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