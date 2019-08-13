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Как Любовь Соболь за месяц оштрафовали почти на миллион рублей
08:53, 13 августа 2019
Источник: Meduza
12 августа Троицкий суд Москвы
оштрафовал
незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей. Этот штраф, как
выяснили
РИА Новости, стал уже четвертым за последний месяц — каждый раз Соболь доставляли в суд в день, когда в центре Москвы проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. Соболь, в отличие от многих других кандидатов, призывавших выходить на акции, не отправили под административный арест, так как у нее есть малолетний ребенок. Вместо этого ей каждый раз назначают максимальную сумму штрафа.
Фото в анонсе: Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
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