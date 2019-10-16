Личный состав МВД сократился до минимума из-за пенсионной реформы

Личный состав российского МВД сократился до минимума за последние семь лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы МВД и Счетной палаты.

В 2018 году укомплектованность сотрудниками в ведомстве составила 92,6% — это наименьшее число за весь период действия госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в рамках которой МВД ведет подобную статистику.

Как отмечает Счетная палата в своем заключении на программу, полицейские начали массово увольняться по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. По данным палаты, увольнения были вызваны опасениями, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

Правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста в России в июне 2018 года, однако полицейских оно не коснулось. Министр финансов Антон Силуанов (на тот момент вице-премьер правительства) в 2017 году говорил, что власти обсуждают и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.