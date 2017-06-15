В России планируют на пять лет увеличить срок службы для военной пенсии

Минобороны и другие ведомства, где предусмотрена военная служба, разрабатывают законопроект об увеличении минимальной выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, осведомленных о разработке документа.

По словам источника в Кремле, разработка поправок проводится «в рамках выполнения решения Владимира Путина №Пр-497 от 17 марта», которое ранее не афишировалось.

Сроки принятия законопроекта собеседники издания называть не стали, предположив лишь, что это произойдет после выборов президента, назначенных на март 2018 года.

По какой схеме предполагается провести увеличение выслуги лет для военной пенсии, источники газеты также раскрывать не стали. Известно лишь, что нововведение не коснется тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги.

В Минобороны и других силовых ведомств комментировать сообщения о планах увеличить выслугу лет либо отказались, либо не ответили на запрос издания.