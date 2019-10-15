Верховный суд смягчил приговор украинцу по делу о шпионаже. Из-за ухудшения его здоровья и помощи следствию

Верховный суд РФ снизил срок наказания гражданину Украины Константину Давыденко, обвиненному в шпионаже в пользу украинских спецслужб, сообщает «Интерфакс».

Приговор смягчили с 10,5 до семи лет колонии строгого режима. Таким образом, наказание оказалось ниже низшего предела статьи 276 УК о шпионаже, которая предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Адвокат осужденного Дмитрий Динзе заявил агентству, что приговор Давыденко смягчили в связи с ухудшением его здоровья (у него подозрение на диабет) и «помощью следствию». Защитник подчеркнул, что Давыденко не заключал сделок со следствием.

Давыденко включен в новый список обмена гражданами между Россией и Украиной, добавил Динзе.

Давыденко задержали сотрудники ФСБ в Симферополе в феврале 2018 года. По данным спецслужбы, его завербовали в Службе безопасности Украины для разведки в Крыму, где он собирал «сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ». На судебном процессе Давыденко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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