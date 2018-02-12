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ФСБ объявила о задержании в Симферополе украинского шпиона
В Симферополе по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины Константин Давыденко, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Давыденко, по данным спецслужбы, «целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам» сведения, составляющие государственную тайну, в том числе о частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ. Ранее ФСБ сообщала о задержании в Крыму бывших военнослужащих Черноморского флота, подозреваемых в работе на украинскую разведку, а также «украинских диверсантов». Делам о шпионаже, как правило, присваивают гриф «секретно», их подробности не раскрываются.