Первая «Матрица» повторно вышла в российский прокат

В российский кинопрокат ровно через 20 лет после премьеры повторно вышла первая «Матрица». Фильм, сообщает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Маурис Филм», с 14 октября покажут во всех крупных сетях кинотеатров в 105 городах России.

«Матрицу» можно посмотреть в кинотеатрах в двух версиях: оригинал на английском языке с русскими субтитрами и с дубляжом версии 1999 года.

Русский трейлер к юбилейному релизу «Матрицы» Маурис Филм и МЭДЖИК ФЭКТОРИ

Ленту показывают в формате высокого разрешения 4K.

Трилогия «Матрица» является одной из самых успешных в истории кинематографа. В общей сложности три фильма собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов, а общий доход создателей франшизы с учетом дополнительной продукции составил 3 миллиарда долларов.

В августе Warner Bros. объявила о планах снять четвертую часть «Матрицы». Планируется, что режиссером и одним из сценаристов нового фильма станет Лана Вачовски, а главные роли исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

В 2019 году в повторный прокат в России выходил «Бойцовский клуб». До конца года в кинотеатрах планируют показать «Побег из Шоушенка» (1994) и «С широко закрытыми глазами» (1999), которые не были в российском прокате.