В кинотеатрах России и Белоруссии снова покажут «Бойцовский клуб»

Фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» покажут на больших экранах в 50 городах России и в Минске.

Начало проката назначено на 25 июля, сообщили «Медузе» в компании «Иноекино». Показы продлятся неделю, но кинотеатры могут добавить дополнительные сеансы.

В 2019 году фильму исполняется 20 лет. В российских кинотеатрах картина выходила в прокат один раз в 2000 году.

«Бойцовский клуб» — экранизация романа Чака Паланика, снятая Дэвидом Финчером. Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер.

В 1999 году «Бойцовский клуб» провалился в американском прокате. При бюджете в 63 миллиона долларов он собрал только 37 миллионов долларов. Общие мировые сборы составили 100 миллионов долларов. После выхода фильма на DVD картина стала культовой.

Сейчас «Бойцовский клуб» занимает девятое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». Его оценка на IMDb составляет 8.80.