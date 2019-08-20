Warner Bros. объявила о съемках четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс. Режиссером будет Лана Вачовски

Директор Warner Bros. Тоби Эммерих сообщил о планах студии снять четвертую часть франшизы «Матрица», пишет Variety.

По словам Эммериха, режиссером и одним из сценаристов нового фильма станет Лана Вачовски. Главные роли в картине, как и в предыдущих частях, исполнят Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

По данным источников Variety, работа над проектом может начаться в 2020 году.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году, а последняя на данный момент часть серии, «Матрица: Революция», — в 2003 году.

Франшиза «Матрицы» является одной из самых успешных в истории кинематографа. В общей сложности три фильма собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов, а общий доход создателей франшизы с учетом дополнительной продукции составил 3 миллиарда долларов.