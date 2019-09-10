В российских кинотеатрах покажут «Побег из Шоушенка»

В кинотеатрах России покажут драму Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка». Об этом «Медузе» сообщила компания-прокатчик «Иноекино».

Показы начнутся 24 октября. Предполагается, что картину покажут более чем в 100 городах России.

«Иноекино» отмечает, что раньше «Побег из Шоушенка» никогда не выходил в российских кинотеатрах.

Побег из Шоушенка (1994) — русский трейлер Трейлеры к фильмам

«Побег из Шоушенка» — экранизация повести Стивена Кинга, снятая режиссером Фрэнком Дарабонтом в 1994 году. Фильм рассказывает о банкире, который попадает в тюрьму Шоушенк по обвинению в убийстве жены и любовника и решает совершить побег.

Фильм получил семь номинаций на «Оскар». Он занимает первое место в списках лучших фильмов по версии «Кинопоиска» и IMDb.