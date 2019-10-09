Комитет по разведке Сената США обвинил Кремль в помощи Трампу на выборах 2016 года

Комитет по разведке Сената США выпустил 85-страничный доклад (.pdf) о том, что « » при поддержке российских властей влияла на выборы президента США в 2016 году.

Сенаторы пришли к выводу, что «фабрика троллей» через соцсети пыталась повлиять на исход выборов, явно поддерживая Дональда Трампа и мешая кампании Хиллари Клинтон. Авторы доклада считают, что Кремль оказывал значительную поддержку «фабрике троллей».

В докладе отмечается, что перед выборами президента США 2020 года российские власти могут попытаться снова повлиять на результаты голосования.

Это вторая часть доклада комитета по разведке США, посвященного выборам президента США 2016 года. В первой части сенаторы пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, но не повлияла на их результаты.

Власти России ранее неоднократно отрицали, что пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Дональд Трамп также отрицал, что Россия пыталась помочь ему победить на выборах.

В апреле Минюст США опубликовал 400-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Тот пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его командой. МИД РФ заявил, что в докладе Мюллера «нет ничего, что привлекало бы внимание».