Комитет по разведке Сената США: Россия пыталась вмешаться в выборы, но не смогла повлиять на их результат

Комитета по разведке Сената США
09:50, 9 мая 2018
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Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, но не повлияла на их результаты. К такому выводу по итогам расследования пришел Комитет по разведке Сената США.

Как отмечается в докладе комитета, хакеры, связанные с российскими властями, сканировали на уязвимости сайты избирательных комиссий по меньшей мере в 18 штатах; в шести штатах они попытались их взломать. В нескольких случаях хакерам удалось проникнуть в базы данных избирателей, но они не смогли манипулировать отдельными голосами или повлиять на общий итог голосования.

Комитет по разведке считает, что кибератаки были частью более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводила с 2014 года вплоть до даты выборов, которые прошли 8 ноября 2016 года. При этом отмечается, что эта деятельность не повлияла на результат голосования.

В конце апреля свой доклад по вмешательству России в выборы опубликовал Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США. Конгрессмены заявили, что не нашли доказательств связей кампании Дональда Трампа с Россией. При этом они подтвердили, что РФ пыталась повлиять на выборы.
Расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, который в прошлом возглавлял ФБР.
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