МИД РФ: в докладе Мюллера «нет ничего, что привлекало бы внимание»

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера не содержит доказательств российского вмешательства в американские выборы, заявил «Интерфаксу» директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

«В нем нет ничего, что привлекало бы внимание, он фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует. Фактически авторы доклада расписались в том, что у них таких доказательств нет», — заявил он.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «российского дела» в марте. Он пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года, и Трамп получил от этого выгоду, но в сговоре с российской стороной не состоял.

18 апреля Минюст США опубликовал полную версию доклада Мюллера. В документе больше 400 страниц, но некоторые из них вымараны из соображений секретности — в частности, из той части доклада, где описаны конкретные примеры российского вмешательства в выборы президента США.