«Грани.ру» опубликовали видео, тайно снятое секретным свидетелем по делу «Нового величия»

Секретный свидетель по Руслан Д. снимал на скрытую камеру встречи с участниками движения. Об этом сообщают «Грани.ру», опубликовавшие видеозапись из материалов дела.

Видео состоит из нескольких записей, снятых в разное время. В ролике Руслан Д. не показан — скрытая камера закреплена на его одежде. При этом его хорошо слышно. На встречах он, в частности, предлагал участникам «Нового величия» сделать фальшивые удостоверения МВД, призывал поджигать омоновцев на тренировке по метанию «коктейлей Молотова», а также предлагал ввести в устав «Нового величия» пункт о раздаче оружия.

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Работа агента ФСБ в деле «Нового величия» Грани.Ру

Руслан Д. — активный участник «Нового величия», который написал устав организации и снял для нее офис. Он дал показания против остальных участников «Нового величия». Защита считает Руслана Д. сотрудником или информатором спецслужб, а все дело «Нового величия» — провокацией.

По данным «Граней.ру» и «Дождя», Руслан Д. — это программист из Молдавии Родион (Раду) Зелинский. Восемь обвиняемых по делу «Нового величия» опознали Руслана Д. как Раду Зелинского.