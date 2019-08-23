Секретного свидетеля по делу «Нового величия» Руслана Д. вызвали в суд. Все обвиняемые опознали его как Родиона Зелинского

Все восемь обвиняемых по опознали засекреченного свидетеля Руслана Д. как Родиона Зелинского. Об этом «Коммерсанту» сообщили адвокаты обвиняемых Максим Пашков и Александр Лупашко.

«Мы не можем раскрыть подробности процедуры опознания Родиона, так как это было в ходе закрытого заседания. Но сведения о том, что Родион является Русланом Д., мы получили из иных источников еще до заседания, и эти сведения подтвердились еще до начала суда», — заявил Лупашко.

22 августа на заседании суда по делу «Нового величия» защита попросила проверить все возможные совпадения между данными Руслана Д. и Родиона Зелинского. Судья обязал прокурора вызвать Руслана Д. в качестве свидетеля. Гособвинитель ответил, что «свидетеля приведет».

Человек, известный обвиняемым по делу «Нового величия» как Руслан Д., активно развивал организацию (написал ее устав, снимал офис), а потом дал показания на остальных ее участников. Защита считает Руслана Д. сотрудником или информатором спецслужб, а все дело «Нового величия» — провокацией.

22 августа «Грани.ру» и «Дождь» назвали настоящее имя Руслана Д. По информации изданий, это программист из Молдавии Родион (Раду) Зелинский. Его личность установили с помощью представленной в суде переписки об аренде офиса для «Нового величия».