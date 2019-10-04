Убытки авиакомпаний от запрета на полеты в Грузию превысили миллиард рублей. Минтранс до сих пор не решил, как их компенсировать

Российские авиакомпании потеряли более миллиарда рублей из-за на полеты в Грузию, введенного с 8 июля 2019 года. По словам источника «Коммерсанта» в «Победе», компания потеряла из-за этого полмиллиарда рублей.

В компании S7 свои потери оценили в 600 миллионов. Еще 200 миллионов потеряла Red Wings, рассказал изданию источник в компании. При этом неназванные собеседники «Коммерсанта» в компаниях уверены, что им не компенсируют потери из бюджета, хотя Минтранс сразу обещал это сделать.

По утверждению издания, «Победа» подготовила письмо в Минтранс с просьбой уточнить, когда будут предоставлены компенсации. В пресс-службе факт существования письма подтвердили, но когда оно было направлено, не уточняется.

Ведомство ответило газете, что вопрос с выплатами авиакомпаниям сейчас «в работе». Представитель вице-премьера Максима Акимова, который публично давал это обещание, рассказал, что Минтранс и Минэкономики должны к середине октября подготовить методику расчета убытков.

Накануне введения запрета Минтранс оценивал потенциальные убытки от запрета полетов в три миллиарда рублей — уже после того, как правительство пообещало их компенсировать.

В августе грузинская сторона оценивала потери для своей туристической отрасли в 60 миллионов долларов.