Правительство компенсирует российским авиакомпаниям потери от запрета полетов в Грузию

Правительство РФ прорабатывает механизм выплаты компенсаций российским авиакомпаниям за прямые убытки, понесенные из-за перевозить россиян в Грузию. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

26 июня Акимов проведет совещание с авиакомпаниями и уточнит, сколько россиян купили авиабилеты в Грузию после 8 июля, когда запрет вступает в силу. «Могу сразу сказать, что предварительные данные показывают, что таких людей немного», — сказал он.

«Коммерсант» ранее сообщил, что из-за введенного запрета российским авиакомпаниям придется вернуть пассажирам 2,3-3 миллиарда рублей за билеты в Грузию.