«Коммерсант»: авиакомпании вернут пассажирам до трех миллиардов рублей за билеты в Грузию

Российским авиакомпаниям из-за перевозить россиян в Грузию придется вернуть пассажирам 2,3-3 миллиарда рублей за купленные билеты в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в туристической отрасли. Официально авиаперевозчики это не комментируют.

По разным оценкам, которые приводит издание, Грузию в этом сезоне собирались посетить от 155 тысяч до 220 тысяч российских туристов.

Туристическим компаниям, которым рекомендовали прекратить продавать путевки в Грузию, по прогнозу «Коммерсанта», придется вернуть за купленные туры 103-122,5 миллиона рублей.

По данным источников «Ведомостей», запрет на перевозку россиян в Грузию может стать единственной ограничительной мерой, принятой властями РФ. Другие шаги, сообщили собеседники издания, близкие к МИД РФ, пока не рассматриваются.

В 2018 году, по данным погранслужбы ФСБ, Грузию посетили 1,29 миллиона россиян. По оценке грузинских властей, на россиян в 2018 году пришлось 1,4 миллиона туристов.

Как пишет «Коммерсант», в 2018 году российские туристы потратили в Грузии 632 миллиона евро, тогда как туристы из стран Евросоюза — 279 миллионов евро.