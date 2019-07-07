Минтранс оценил потери российских авиакомпаний от запрета на полеты в Грузию в 3 миллиарда рублей. Их обещали компенсировать из бюджета

Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

При оценке потерь, сообщил Дитрих, учитывались как прямые убытки, так и часть упущенной выгоды. Речь идет об «очень предварительной оценке», подчеркнул он.

Ранее российским авиакомпаниям пообещали компенсировать потери от запрета полетов в Грузию из федерального бюджета.

«Коммерсант» в конце июня писал, что авиакомпании предварительно оценили свой ущерб в три миллиарда рублей, но Минтранс проведет собственную оценку потерь.

Россия с 8 июля запретила российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Запрет был введен на фоне акций протеста, которые прошли в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В Кремле заявили, что запрет могут отменить, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло».