Среднестатистическому россиянину нужно зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом свидетельствуют результаты исследовательского центра портала SuperJob, которые публикует ТАСС.

При этом мужчинам для счастья нужна 181 тысяча рублей в месяц, а женщинам почти на треть меньше — 138 тысяч рублей в месяц, отмечается в исследовании.

Самые высокие ожидания по зарплатам у жителей Москвы (212 тысяч рублей), Владивостока (205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей), а самые низкие — в Липецке (124 тысячи рублей), Кирове (120 тысяч рублей) и Оренбурге (115 тысяч рублей).