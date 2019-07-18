Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

россиян, работающих в средних и крупных предприятиях, составляет 34 тысячи 335 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата за апрель 2019 года.

Исследование затронуло более 100 тысяч организаций, на которых работают более 27 миллионов человек. По мнению опрошенных РБК экспертов, при включении в выборку малых предприятий, где уровень зарплат ниже, медианная зарплата оказалась бы меньше.

Средняя зарплата для исследованной группы составила 47 тысяч 657 рублей. По словам Елены Егоровой из лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова, среднюю зарплату «завышает» то, что 48% денег, выделенных на зарплаты, получают 20% самых высокооплачиваемых работников.

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — заявил директор центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

В 2017 году медианную зарплату Росстат оценил в 28,3 тысячи рублей, среднюю — в 38,9 тысячи.

В России пятый год подряд снижаются реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом налогов и скорректированные на инфляцию).