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Россияне назвали достойной зарплатой 66 тысяч рублей

Российская газета
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По данным опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, россияне считают, что для обеспечения достойного, по их мнению, уровня жизни в среднем нужно зарабатывать 66 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие средние значения желаемой зарплаты, пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса, у жителей Москвы — 100 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — 91 тысяча рублей, а также крупных подмосковных городов.

Наиболее скромные запросы в Чите (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи), а также Барнауле и Якутске (по 55 тысяч рублей в месяц).

Почти четверть (24%) респондентов заявили, что уже добились достойного уровня дохода, 19% рассчитывают приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а почти половина (48%) участников опроса считают, что никогда его не достигнут.

В начале апреля Росстат назвал минимальный доход российского домохозяйства для необходимых затрат — 58,5 тысячи рублей. В ходе исследования, в частности, 63,8% респондентов заявили, что не могут позволить покупать по две пары обуви в год для всех членов семьи. В Кремле потребовали от статистического ведомства разъяснений по поводу этих данных.

В марте Национальное бюро кредитных историй сообщило, что размер семейного дохода для комфортного обслуживания ипотечных кредитов в среднем по России на 1 марта 2019 года составляет 71,7 тысячи рублей,

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