Семьи жертв массового убийства в Лас-Вегасе получат 800 миллионов долларов. Компенсацию заплатит владелец отеля, откуда велась стрельба

Компания-владелец отелей MGM Resorts договорилась об урегулировании исков от семей погибших и пострадавших при . Об этом сообщается на сайте MGM Resorts.

Компания заплатит компенсацию, сумма которой составит от 735 до 800 миллионов долларов в зависимости от того, сколько истцов примут участие в сделке. Большую часть выплат профинансируют страховщики MGM Resorts.

Как пишет The New York Times со ссылкой на Крэйга Эйланда — одного из адвокатов, представляющих интересы истцов, — сделка может охватить до четырех с половиной тысяч исков, поданных против MGM Resorts после стрельбы.

MGM Resorts владеет отелем Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из окна которого преступник вел стрельбу. Также ей принадлежит площадка, где проходил кантри-фестиваль, посетители которого стали жертвами массового убийства.

В 2018 году MGM Resorts подала более тысячи ответных исков против семей погибших и пострадавших, которые требовали компенсации от компании. Но уже к началу 2019 года MGM Resorts начала с ними переговоры о сделке.