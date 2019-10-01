«Интерфакс»: следователей по делу о задержании Ивана Голунова перебросили на «московское дело»
Расследование обстоятельств задержания корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова затормозилось, так как занятую на нем следственную группу перебросили на «московское дело». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс».
По утверждению собеседника агентства, группу под руководством подполковника Олега Шачнева еще в августе перебросили «на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве». В результате по делу Голунова следственные действия практически не ведутся.
В СК пока никак не прокомментировали отсутствие результатов по делу Голунова спустя три месяца после его задержания. В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что проверка СК по этому делу продолжается.
26 сентября стало известно, что трое полицейских, задерживавших Голунова, подали иски к МВД с требованием восстановить их на службе.