«Интерфакс»: следователей по делу о задержании Ивана Голунова перебросили на «московское дело»

Расследование обстоятельств корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова затормозилось, так как занятую на нем следственную группу перебросили на . Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс».

По утверждению собеседника агентства, группу под руководством подполковника Олега Шачнева еще в августе перебросили «на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве». В результате по делу Голунова следственные действия практически не ведутся.

В СК пока никак не прокомментировали отсутствие результатов по делу Голунова спустя три месяца после его задержания. В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что проверка СК по этому делу продолжается.

26 сентября стало известно, что трое полицейских, задерживавших Голунова, подали иски к МВД с требованием восстановить их на службе.