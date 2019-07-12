С марша в поддержку Ивана Голунова прошел месяц. На какую сумму оштрафованы его участники

12 июня на несогласованном марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, несправедливо обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, были задержаны 530 человек. В течение следующего месяца десятки из них были оштрафованы судами: большинство по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту или пешеходам), несколько человек — по части 8 той же статьи (повторное нарушение правил проведения митинга). Два человека — Алексей Навальный и член Либертарианской партии Павел Сайгин — получили по 10 суток ареста.