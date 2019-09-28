47% американцев поддержали решение начать процедуру импичмента Трампа

Решение Палаты представителей США запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американцев — на 12 процентных пунктов больше, чем три месяца назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием The Hill и исследовательской компанией HarrisX.

42% опрошенных не поддержали процедуру импичмента, еще 11% не смогли дать ответа на вопрос.

Как сообщает The Hill, среди сторонников Демократической партии США число тех, кто поддерживает импичмент, выросло с 59% до 78%. Среди сторонников Республиканской партии — с 13% до 18%.

Процедура импичмента Дональда Трампа была запущена после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma на Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.