Росмолодежь за три миллиона рублей научит студентов противостоять «фейковым новостям в постправде»

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) займется обучением студентов тому, как противодействовать «фейковым новостям в постправде» и распознавать информационные инструменты манипуляции.

Информацию о соответствующем конкурсе, пишут «Ведомости», Росмолодежь разместила на сайте госзакупок. Сумма закупки — 3 миллиона рублей.

Предполагается провести восемь научно-просветительских лекций-дискуссий «Россия и мир: понимание будущего», а также организовать социсследование на ту же тему с опросом не менее 500 человек.

Среди тем лекций, которые проведут в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, — противодействие фейковым новостям, информационные инструменты манипуляции, цифровая реальность и внешняя политика России, молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох, международные отношения.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают планы Росмолодежи по проведению лекций с акциями протеста, активными участниками которых являются студенты. При этом собеседники издания отмечают, что вряд ли лекции снизят протестную активность россиян.

Массовые акции протеста летом 2019 года прошли в Москве, где в тот момент готовились выборы депутатов Мосгордумы, на которые не допустили независимых кандидатов. Было возбуждено «московское дело» о массовых беспорядках, среди фигурантов которого был, например, студент ВШЭ Егор Жуков. Уголовное дело вызвало новые акции протеста, участники которых требовали отпустить обвиняемых.