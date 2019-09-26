Росмолодежь за три миллиона рублей научит студентов противостоять «фейковым новостям в постправде»
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) займется обучением студентов тому, как противодействовать «фейковым новостям в постправде» и распознавать информационные инструменты манипуляции.
Информацию о соответствующем конкурсе, пишут «Ведомости», Росмолодежь разместила на сайте госзакупок. Сумма закупки — 3 миллиона рублей.
Предполагается провести восемь научно-просветительских лекций-дискуссий «Россия и мир: понимание будущего», а также организовать социсследование на ту же тему с опросом не менее 500 человек.
Среди тем лекций, которые проведут в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, — противодействие фейковым новостям, информационные инструменты манипуляции, цифровая реальность и внешняя политика России, молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох, международные отношения.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают планы Росмолодежи по проведению лекций с акциями протеста, активными участниками которых являются студенты. При этом собеседники издания отмечают, что вряд ли лекции снизят протестную активность россиян.
Еще 15 миллионов рублей Росмолодежь выделяет на проведение до конца октября дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во всех федеральных округах. В Москве дискуссии должны пройти в Парке Горького, «Зарядье» и других парках.
Массовые акции протеста летом 2019 года прошли в Москве, где в тот момент готовились выборы депутатов Мосгордумы, на которые не допустили независимых кандидатов. Было возбуждено «московское дело» о массовых беспорядках, среди фигурантов которого был, например, студент ВШЭ Егор Жуков. Уголовное дело вызвало новые акции протеста, участники которых требовали отпустить обвиняемых.