Следователь по делу Павла Устинова решил уволиться

Следователь Ярослав Заварзин, который вел , решил уволиться из Следственного комитета. Об этом сообщили Baza и «Коммерсант».

По информации Baza, следователь написал рапорт об отставке, потому что «устал быть крайним». Источник «Коммерсанта» в СК сообщил, что Заварзин продолжает работать, но действительно хочет уволиться. По его словам, увольнение не связано с делом Устинова.

Адвокат Павла Устинова Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что не знает об увольнении следователя. В СК это не комментировали.