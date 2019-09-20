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Прокуратура хотела посадить Павла Устинова, а потом решила отпустить. Кремль это удивляет?

Источник: Meduza
20 сентября Мосгорсуд <a href="https://meduza.io/news/2019/09/20/mosgorsud-otpustil-iz-sizo-aktera-pavla-ustinova-osuzhdennogo-po-delu-o-vyvihe-plecha-rosgvardeytsa" target="_blank">отпустил из СИЗО</a> фигуранта «московского дела» Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в вывихе плеча росгвардейца. Прокуратура, которая изначально требовала для Устинова шесть лет лишения свободы, после широкой общественной кампании в его поддержку <a href="https://meduza.io/news/2019/09/19/prokuratura-poprosila-otmenit-realnyy-srok-pavlu-ustinovu-hotya-ranee-predlagala-posadit-ego-na-shest-let" target="_blank">попросила</a> заменить ему реальный срок условным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что его не удивляет такая противоречивая позиция прокуроров.
20 сентября Мосгорсуд отпустил из СИЗО фигуранта «московского дела» Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в вывихе плеча росгвардейца. Прокуратура, которая изначально требовала для Устинова шесть лет лишения свободы, после широкой общественной кампании в его поддержку попросила заменить ему реальный срок условным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что его не удивляет такая противоречивая позиция прокуроров.

Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA