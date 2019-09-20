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Прокуратура хотела посадить Павла Устинова, а потом решила отпустить. Кремль это удивляет?
11:37, 20 сентября 2019
Источник: Meduza
20 сентября Мосгорсуд
отпустил из СИЗО
фигуранта «московского дела» Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в вывихе плеча росгвардейца. Прокуратура, которая изначально требовала для Устинова шесть лет лишения свободы, после широкой общественной кампании в его поддержку
попросила
заменить ему реальный срок условным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что его не удивляет такая противоречивая позиция прокуроров.
Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA
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