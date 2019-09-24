«Я не останусь ни в коем случае в стороне». Павел Устинов выступил в поддержку других фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года лишения свободы в рамках «московского дела» и освобожденный из СИЗО до вступления приговора в законную силу, записал видеообращение, в котором высказался в поддержку других фигурантов дела. Видео «Медузе» передала сестра Устинова.

«Я хочу выразить поддержку родственникам этих ребят. Я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома, со своими близкими. Родители этих ребят — держитесь, я не останусь ни в коем случае в стороне. Я буду поддерживать их всеми возможными способами», — сказал Устинов.

Видеообращение Павла Устинов Meduza

Павел Устинов вышел из СИЗО после масштабной кампании в его поддержку. Она была начата как флешмоб актеров; позже к ней присоединились другие профессиональные сообщества — священники, врачи, учителя, ученые, IT-специалисты.

Помимо Устинова, реальные сроки лишения свободы по «московскому делу» получили шесть человек. Еще семеро находятся под следствием, большинство из них ожидают суда в СИЗО.