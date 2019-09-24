Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента

Верховный суд Великобритании признал, что премьер-министр страны Борис Джонсон нарушил закон, когда предложил королеве Елизавете II приостановить работу парламента на пять недель.

Суд посчитал, что совет Джонсона «был незаконным, бесполезным и неэффективным». 11 судей Верховного суда посчитали, что решение о приостановке текущей сессии парламента должно быть отменено.

Противники Бориса Джонсона ранее предполагали, что премьер-министр решил приостановить работу парламента, чтобы помешать депутатам заблокировать выход Великобритании из Евросоюза без договора.

Из-за решения приостановить работу парламента в Лондоне и других городах Великобритании прошли акции протеста. Более 1,7 миллиона человек подписали петицию против решения премьер-министра.