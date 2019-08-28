В Великобритании начались акции протеста из-за решения приостановить работу парламента

В Великобритании начались акции протеста после того, как королева Елизавета II поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель.

В Лондоне протесты прошли возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Один из протестующих пришел туда в маске Бориса Джонсона, держа в руках лопату, и установил «могилу» с надписью «Покойся с миром, британская демократия», пишет BBC News.

Возле парламента демонстранты перекрыли дорогу, требуя «остановить переворот», пишет The Guardian. Протестующие держали в руках плакаты, направленные против Бориса Джонсона. В толпе происходили потасовки.

Кроме Лондона протесты также прошли в Манчестере и Эдинбурге.

На фоне новостей о приостановке работы парламента курс британского фунта упал до 1,2196 доллара. Днем ранее он стоил 1,2300 доллара.