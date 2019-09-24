Сбербанк планирует запустить сервис по продаже новых и подержанных автомобилей

Сбербанк занимается разработкой сервиса по продаже автомобилей, пишет РБК со ссылкой на источники в финансовой компании.

Банк уже ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, рассказали собеседники издания. Предполагается, что на площадке будут продаваться как новые, так и подержанные машины.

Сервис, рассказал один из источников, создается по аналогии с «ДомКлик», который Сбербанк запустил в 2017 году.

В онлайн-приложении Сбербанка уже можно подать заявку на автокредит. Предполагается, что там же появится и каталог автомобилей — предположительно, из «Авто.ру», сообщил собеседник издания.

Сбербанк, как сообщалось ранее, в рамках расширения сферы деятельности планирует заняться доставкой продуктов из магазинов, запустить собственный стриминговый сервис и разработать «умную колонку».