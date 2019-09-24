Сбербанк планирует запустить сервис по продаже новых и подержанных автомобилей
Сбербанк занимается разработкой сервиса по продаже автомобилей, пишет РБК со ссылкой на источники в финансовой компании.
Банк уже ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, рассказали собеседники издания. Предполагается, что на площадке будут продаваться как новые, так и подержанные машины.
Сервис, рассказал один из источников, создается по аналогии с «ДомКлик», который Сбербанк запустил в 2017 году.
В онлайн-приложении Сбербанка уже можно подать заявку на автокредит. Предполагается, что там же появится и каталог автомобилей — предположительно, из «Авто.ру», сообщил собеседник издания.
О переговорах осведомлены и два источника РБК на авторынке. «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — объяснил один из них.
Сбербанк, как сообщалось ранее, в рамках расширения сферы деятельности планирует заняться доставкой продуктов из магазинов, запустить собственный стриминговый сервис и разработать «умную колонку».