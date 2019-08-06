Сбербанк запустит собственный стриминговый сервис

Сбербанк намерен запустить музыкальный сервис в партнерстве с одной из действующих российских стриминговых платформ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в звукозаписывающей и банковской индустрии.

По их словам, банк уже договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq, с которым будет работать по модели . Другой собеседник газеты утверждает, что Сбербанк также ведет переговоры со стриминговыми сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что «работают над развитием продуктовой линейки в рамках своей экосистемы, но говорить о каких-либо конкретных продуктах пока рано».

По данным исследовательской компании Jʼson & Partners Consulting, в 2018 году за музыкальный контент в России платили 5,3 миллиона человек. Выручка российского рынка музыкального стриминга выросла в прошлом году до 4,7 миллиарда рублей.

На сервис «Яндекс.Музыка» подписаны почти два миллиона человек, сообщала компания. Платная аудитория стриминговых сервисов Mail.ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники», Boom) составляет 2,5 миллиона человек. Apple Music не раскрывает данных о подписчиках сервиса.