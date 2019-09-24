Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия», потому что он изменил показания на суде

Прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор Павлу Ребровскому, который был осужден на 2,5 года колонии по делу . Об этом рассказал адвокат Ребровского Иван Сустин.

Ребровского отдельно от остальных фигурантов, так как он признал вину и заключил сделку со следствием. Но затем на основном процессе по «Новому величию» он отказался от своих показаний, заявив, что они были даны под давлением и придуманы следователем. По словам Ребровского, за дачу показаний ему обещали условный срок, но в итоге дали 2,5 года реального.

Рассмотрение жалобы прокуратуры на приговор назначено на 8 октября.

По делу «Нового величия» помимо Ребровского уже осужден Рустам Рустамов, который получил два года условно. Дело еще восьми фигурантов начали рассматривать в мае 2019 года.