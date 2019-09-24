«Глуповатая получилась история». Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив школьника» с песнями Nirvana и Queen

Список произведений в рамках «Культурного норматива школьника» был опубликован на сайте министерства культуры по ошибке. Об этом сообщила замминистра Алла Манилова.

По словам Маниловой, опубликованный список был скомпилирован из мнений различных экспертов, привлеченных к разработке нормативов и не был утвержден на официальном уровне. «Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил», — отметила замминистра.

Список, опубликованный на сайте Минкульта в середине сентября, включал в себя произведения искусства по семи направлениям. Список привлек общественное внимание из-за попавших в категорию «музыка» песен рок-групп второй половины ХХ века: The Beatles, Queen, Nirvana, «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Аквариум».

«Культурный норматив школьника» — образовательный проект, который «направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие российских школьников и повышение культурной грамотности подрастающего поколения». С 1 октября программа в пилотном режиме стартует в 11 регионах России.