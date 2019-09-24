Глава Верховного суда: видео задержания Павла Устинова надо исследовать

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сказал, что смотрел видеозапись задержания и она требует дополнительного исследования. Об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации, посвященном переназначению Лебедева.

«Вы говорите ролик надо было посмотреть, посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержании или нет, был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал. Все это надо исследовать, я с вами полностью согласен», — приводит слова Лебедева «Интерфакс».

При этом глава ВС подчеркнул, что пока приговор не вступил в законную силу, он не может сам его истребовать. Лебедев также заметил, что на реакцию общества, возмутившегося приговором, «обижаться не следует».