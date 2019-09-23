СПЧ: приговоры Павлу Устинову и Константину Котову вынесены с нарушениями и должны быть отменены

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) направил прокурору Москвы Денису Попову письмо, в котором рекомендовал добиться отмены приговоров фигурантам «московского дела» и .

Как сообщается на сайте СПЧ, в обоих случаях Тверской суд «по сути исключил состязательность в данном судебном процессе, отказавшись рассматривать видеоматериалы, полностью опровергающие позицию стороны обвинения».

СПЧ приветствовал, что прокуратура способствовала освобождению Устинова под подписку о невыезде, но совет счел данную меру недостаточной. В деле Котова, по мнению совета, суд не учел позицию Конституционного суда о применении «дадинской» статьи.