11 полицейских из Краснодарского края наказали по делу о принуждении 17-летней девушки к сексу

11 сотрудников полиции в Краснодарском крае понесли наказание после того, как двоих полицейских из Анапы в принуждении 17-летней спортсменки к сексу. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы (в их число входят двое обвиняемых, об увольнении которых сообщалось ранее). Также от должности освобожден начальник отдела МВД по Анапе и его заместитель по охране общественного порядка.

Кроме того, ряд полицейских получили строгий выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии. Среди них представители руководящего состава управления МВД по Краснодарскому краю.

В августе троих полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании женщины. Двое обвиняемых были арестованы, один отправлен под домашний арест. Полицейских уволили из полиции. Всего из-за инцидента были наказаны 17 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя происшествия в Анапе и Екатеринбурге, попросил не связывать преступления с профессией обвиняемых.