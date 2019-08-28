27 августа в Анапе троих полицейских задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки. По версии СК, они предложили девушке секс в обмен на то, что не будут привлекать ее к административной ответственности. «Медуза» попросила пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать этот и другие подобные преступления, совершенные полицейскими. Вот что он ответил.

«Медуза»: Вчера в Анапе задержали троих полицейских, их подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. В Екатеринбурге троих полицейских также подозревают в изнасиловании задержанной, причем в служебной машине. Эти оба случая — не просто нарушение одного сотрудника, не просто вымогательство взятки, а групповые насильственные преступления полицейских против граждан. Не считают ли в Кремле поступающие сводки о таких преступлениях следствием ощущения тотальной безнаказанности у полицейских? Безнаказанности, которая, например, была проявлена в случае, который мы обсуждали с вами уже, — с дизайнером Константином Коноваловым в Москве. Ему полицейские сломали ногу на акции, а следствие отказалось даже проводить проверку.

Дмитрий Песков: Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил.

«Медуза»: Но полицейские — это не просто граждане. У них есть полномочия, у них есть оружие. Они угрожали этим людям своими полномочиями и статусом, чтобы совершить эти преступления.

Песков: Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому все-таки давайте дождемся того, как появятся результаты этих разбирательств.

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Михаил Зеленский Фото в анонсе: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA