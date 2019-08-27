В Анапе трех полицейских задержали за принуждение 17-летней девушки к сексу

Поселок Витязево, Краснодарский край Ольга Володина / Фотобанк Лори

В Краснодарском крае задержали полицейских, в отношении которых возбуждено уголовное дело о 17-летней спортсменки к действиям сексуального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Их задержали «до установления обстоятельств», рассказал собеседник агентства. В городском суде Анапы сообщили, что не получали от следствия ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемых.

ТАСС утверждает, что к сексу принудили 17-летнюю спортсменку из Московской области, которая приехала на Кубань на матч по пляжному волейболу. Издание Baza пишет, что это участница сборной России по пляжному волейболу. Имя потерпевшей не приводится.

По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы принудили спортсменку к сексу в ночь на 26 августа на пляже в поселке Витязево под Анапой. Как сообщили в СК, полицейские задержали на пляже девушку и молодого мужчину. Газета «Комсомольская правда — Кубань» утверждает, что на пляже «застукали парочку, занимавшуюся сексом». Baza сообщает, что их задержали за аморальное поведение в общественном месте. При этом, по данным издания, полицейские отпустили мужчину, который, как пишет «КП», «быстро удрал».

Следователи считают, что полицейские принудили девушку к сексу, пообещав не привлекать ее к административной ответственности. При этом источник «Комсомольской правды» заявил, что девушка сама предложила секс, поскольку не хотела, чтобы о ее задержании кто-то узнал.

О случившемся на пляже в Витязево стало известно после того, как волейболистка вернулась на спортивную базу. Baza утверждает, что девушка рассказала о случившемся тренеру, после чего на место вызвали полицию. После этого руководство МВД решило уволить троих патрульных. Начальник полиции Анапы Андрей Раппа отстранен от службы. Кроме того, решается вопрос об увольнении непосредственных руководителей подозреваемых.

Baza назвала имена патрульных, которые, предположительно, причастны к случившемуся в Витязево. Это 26-летний старший сержант Рустам Наниз, 28-летний сержант Леонид Паланчук и 28-летний сержант Алий Казанчи. Официально эта информация не подтверждена. «КП» приводит те же имена, но не указывает фамилии полицейских. Уголовное дело, по данным Baza, возбуждено в отношении Паланчука и Наниза.

На сайте мэрии Анапы сообщается, что в преступлении подозревают полицейских, прикомандированных в город. Глава Анапы Юрий Поляков считает, что «негодяи» должны понести наказание. «Скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто не собирается. Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города», — заявил он.

Александр Бакланов