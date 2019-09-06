В Екатеринбурге уволили троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании, и их руководителей

Троих сотрудников полиции из Екатеринбурга, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы. Об этом в инстаграме сообщил пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также уволены три непосредственных руководителя обвиняемых. Еще три человека переведены на нижестоящие должности, восемь получили о неполном служебном соответствии. Кроме того, «строгому наказанию» подверглись трое представителей руководящего состава областного управления МВД (что это за наказание, не уточняется).

По словам Горелых, всего к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц.

По версии следствия, ночью 18 августа в Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали в патрульной машине женщину 1997 года рождения. Двое обвиняемых были арестованы, один отправлен под домашний арест. Как писал Znak.com со ссылкой на источники, жертвой полицейских стала уроженка Казахстана без российского гражданства, которая занималась проституцией.

В конце августа в Анапе были арестованы двое полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней волейболистки из Подмосковья. По версии СК, они шантажировали девушку привлечением к административной ответственности. Обвиняемых уволили из полиции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя дела об изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, попросил не связывать преступления с профессией обвиняемых.