В Анапе арестовали двоих полицейских, обвиняемых в принуждении 17-летней девушки к сексу

Городской суд Анапы арестовал двоих полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней волейболистки из Подмосковья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Юрия Гапеева.

Полицейским предъявили обвинение по о понуждении к действиям сексуального характера. По словам адвоката, обвиняемые не признали вину.

По версии СК, полицейские в ночь на 26 августа заставили девушку заняться сексом на пляже под Анапой в обмен на то, что не станут привлекать ее к административной ответственности. По данным СМИ, двое полицейских занялись со спортсменкой оральным сексом, еще один сотрудник МВД наблюдал за происходящим. После случившегося троих полицейских уволили.