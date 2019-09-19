В топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников попали 13 российских вузов

попали в топ-500 международного рейтинга лучших университетов по трудоустройству выпускников, который составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).

Среди российских учебных заведений в рейтинге лидирует МГУ имени Ломоносова (101-110-е место). Следом идут Санкт-Петербургский государственный университет (181-190-е место) и Московский государственный институт международных отношений (191-200-е место).

В прошлом году в рейтинге фигурировали 11 российских вузов. Новичками стали Российский университет дружбы народов и Томский политехнический университет (оба на 301-500-м месте).

Возглавили рейтинг три американских вуза: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.

Quacquarelli Symonds составляет несколько рейтингов в сфере высшего образования, в том числе общий список лучших университетов мира и топ лучших университетов по качеству преподавания учебных дисциплин.