В ежегодный рейтинг Times Higher Education лучших вузов мира попали 39 учебных заведений из России.

Лучшим российским вузом в рейтинге THE оказался МГУ, который занял 189-е место. В Топ-500 попали еще четыре вуза: МФТИ (группа с 201 по 250 место), ВШЭ (251-300), ИТМО и МИФИ (401-500).

Лидером рейтинга, как и в 2019 году, стал Оксфордский университет. В пятерку также вошли Калифорнийский технологический институт, Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

В 2019 году в рейтинге THE было 35 вузов из России.

В России действует программа «5 из 100», целью которой было заявлено попадание пяти российских университетов в первую сотню одного из авторитетных мировых рейтингов.